Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gesucht

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 123,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 124,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 364.041 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 162,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,92 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. In Sachen EPS wurden 8,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.235,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 32,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com