Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 22.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 135,24 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,92 EUR nach. Bei 135,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 283.020 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2021 bei 213,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 36,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,18 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

