Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 122,42 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,94 EUR nach. Bei 123,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 565.799 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,49 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,92 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 76.235,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

