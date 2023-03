Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 124,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 124,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.707 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 23,64 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 14.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 8,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 76.235,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 32,82 EUR je Aktie.

