Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Freitagvormittag an Boden

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,60 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 96,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 96,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.244 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Mit Abgaben von 18,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,26 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,80 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 20,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie tiefer: Führungswechsel bei Volkswagen Nutzfahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla im Rückspiegel - BYD setzt mit Ladeinnovation und neuer Strategie neue Maßstäbe

Börsengang in Hongkong: CATL-Aktie startet stark