Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,8 Prozent auf 141,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,36 EUR. Bei 138,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 218.373 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2021 auf bis zu 208,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 31,91 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR in den Büchern standen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

