Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 92,44 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 92,44 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.000 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,72 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,11 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 23,45 EUR im Jahr 2024 aus.

