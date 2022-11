Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 139,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 139,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.963 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 195,14 EUR markierte der Titel am 19.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 197,00 EUR angegeben.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

VW-Aktie im Plus: Volkswagen legt erstes Angebot für Haustarif vor

Toyota-Aktie: Erneute Senkung Jahresproduktion wegen Chipmangels

Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal

