Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,4 Prozent auf 117,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 957.082 Stück.

Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 27,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 3,72 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 169,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 76.235,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,07 EUR je Aktie aus.

