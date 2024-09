Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 94,92 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 94,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,36 EUR. Bei 94,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 433.741 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 35,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,72 EUR am 10.09.2024. Mit einem Kursverlust von 7,59 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,62 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 125,10 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 27,22 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Chef will konkreten Sparkurs noch 2024 vorstellen - Aktie im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus