Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 146,98 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 146,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 243.492 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 245,45 EUR markierte der Titel am 03.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 40,12 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,94 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,87 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.742,00 EUR im Vergleich zu 62.376,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

