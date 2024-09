Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 95,14 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 95,14 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,48 EUR zu. Bei 94,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 345.996 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. 35,17 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (87,72 EUR). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 8,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 125,10 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 27,22 EUR je Aktie.

