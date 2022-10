Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 129,94 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,00 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 250.175 Aktien.

Am 27.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 37,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,78 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,13 EUR an.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 69.543,00 EUR gegenüber 67.293,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,23 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com