Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 121,70 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,94 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.804 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,38 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 25,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 7,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,92 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.235,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,66 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

