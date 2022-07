Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 27.07.2022 16:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 130,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 132,50 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,06 EUR. Zuletzt wechselten 457.263 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,60 EUR. Gewinne von 38,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,67 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 13,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.742,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Am 26.10.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,21 EUR im Jahr 2022 aus.

VW-Aktie verliert: Volkswagen muss wegen Datenschutzverstößen Bußgeld in Millionenhöhe zahlen

VW-Aktie im Fokus: Neuer Volkswagen-Chef Oliver Blume ist sofort gefordert

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

