Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 97,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 97,58 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 97,66 EUR zu. Mit einem Wert von 95,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 344.578 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,79 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,62 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 125,10 EUR.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 27,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

