Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 117,10 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,20 EUR. Bei 117,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 177.502 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 39,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,78 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,57 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 28,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

