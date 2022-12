Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 116,98 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.245 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 40,05 Prozent niedriger. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 28,70 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om