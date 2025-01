Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 98,38 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 98,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 98,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.842 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,84 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,56 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

