Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Donnerstagvormittag an

Die Aktie notierte um 07:32 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 146,26 EUR zu.

Bei 245,00 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 131,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,00 EUR.

Am 11.03.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,89 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63.600,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 67.397,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 03.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,92 EUR fest.

