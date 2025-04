Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Aufwind

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 99,32 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 99,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,40 EUR. Bei 98,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 59.217 Stück.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 19,87 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,39 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,50 EUR.

Am 11.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 87,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 21,17 EUR je Aktie aus.

