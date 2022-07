Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag höher

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.07.2022 16:22:00 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 134,78 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 136,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 625.555 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,79 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,67 EUR aus.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,45 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,18 EUR je Aktie belaufen.

