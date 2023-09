Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 107,96 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 107,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,80 EUR. Bei 108,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 26.819 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. 34,29 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 104,48 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,22 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 80.059,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,74 EUR im Jahr 2023 aus.

