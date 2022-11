Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 135,36 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 135,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,80 EUR. Zuletzt wechselten 73.839 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 197,00 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,51 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dennoch leichter: Klage zu Dieselskandal in Karlsruhe erfolgreich

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen erzielt nach langen Verhandlungen Tarifabschluss

VW-Aktie im Plus: Volkswagen legt erstes Angebot für Haustarif vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com