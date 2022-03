Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt zu

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.613 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 155,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.534 Stück gehandelt.

Bei 249,70 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,30 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,77 EUR. Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 33,83 EUR fest.

Die Volkswagen AG ist der größte Automobilhersteller in Europa und einer der führenden weltweit. Volkswagen konzentriert seine Tätigkeit auf das Automobilgeschäft und bietet entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich der Segmente Finanzdienstleistungen und Finanzierung ein breites und vollständiges Dienstleistungsspektrum an. Der Konzern ist in die Bereiche Automobile und Finanzdienstleistungen strukturiert. Es gehören die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN zum Portfolio. Dabei hat jede Marke ihren eigenen Charakter und operiert selbständig am Markt. Das Angebot reicht von verbrauchsarmen Kleinwagen wie dem VW Up! bis zu Luxusautos. Im Bereich Nutzfahrzeuge reicht die Produktpalette von Pick-ups bis zu Bussen und Schwertransportern. In weiteren Segmenten produziert Volkswagen Großdieselmotoren, Turbolader, Turbomaschinen und Kompressoren sowie chemische Reaktoren. Auch Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder sowie Gleitlager und Kupplungen gehören zum Sortiment.

