Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 97,50 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 97,50 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,22 EUR nach. Bei 97,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 53.437 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 123,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,39 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 87,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 21,17 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Seat-Produktionsstopp nach Stromausfall - VW-Aktie trotzt der Störung

TRATON-Aktie gefragt: TRATON mit deutlich höherem Auftragseingang

VW-Aktie freundlich: Abgasprozess gegen Ex-VW-Manager steht vor dem Abschluss