Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 135,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 135,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 134,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.175 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,34 EUR je Aktie aus.

