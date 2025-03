Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 94,02 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 94,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 92,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 925.982 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Abschläge von 16,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,60 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,31 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 24,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

