Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Montagvormittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 127,84 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,56 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.599 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 01.11.2021 markierte das Papier bei 196,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 34,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 202,13 EUR.

Am 28.10.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie: AUDI-Personalchef für Einmalzahlung als Inflationsausgleich

Porsche-Aktie schließt im Plus: Porsche AG steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz - Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt

VW-Aktie verliert dennoch: Volkswagen im dritten Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum - Blume nährt Hoffnung auf weitere Börsengänge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com