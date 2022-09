First Solar-Aktie stark: Goldman hebt Daumen für First Solar auf 'Buy' - Kursziel fast verdreifacht

Goldman Sachs -Analyst Brian Lee begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu US-amerikanischen Solarwerten seinen Schritt mit erwartetem weiteren Rückenwind durch das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung (IRA). First Solar sei ein Nutznießer von Krediten für die Produktion von Solartechnik. Dabei profitiere das Unternehmen auch von der umfangreichen Produktion in den USA. Darüber hinaus verwies der Experte auf den positiveren Ausblick, was die Erholung der Bruttomarge im Segment Module betreffe.

Die First Solar-Aktie steigt im NASDAQ-Handel zeitweise 2,17 Prozent auf 137,72 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 20:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images