Von der Leyen erwartet durch Mercosur-Deal Ausfuhr-Plus von 50 Mrd Euro

09.01.26 20:22 Uhr

DOW JONES--Deutschland wird aus Sicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Mercosur-Abkommen mit Südamerika profitieren."Exportstarke Nationen wie Deutschland werden besonders profitieren, wenn Europas Ausfuhren in die Mercosur-Region bis 2040 um geschätzte 50 Milliarden Euro ansteigen", sagte Ursula von der Leyen der Bild-Zeitung.

Chancen sieht von der Leyen jetzt vor allem für die Krisen-Sektoren: "Für Branchen, die in den vergangenen Jahren besonders zu kämpfen hatten, wie der Maschinenbau, die Autoindustrie oder unseren Chemiesektor öffnet sich kurzfristig das Tor zu einem riesigen neuen Absatzmarkt. Sie werden die ersten sein, die von der Offenheit unserer südamerikanischen Partner profitieren." Das werde sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken.

Nach dem Willen der EU-Kommissionspräsidentin soll sich der Freihandel noch auf zwei andere Kontinente ausweiten: "Die Kommission wird in den kommenden Wochen alles daran setzen, auch die laufenden Verhandlungen mit Indien und Australien über die Ziellinie zu bringen. Jedes europäische Handelsabkommen sichert unseren Unternehmen zusätzliche Absatzchancen und Zugang zu wichtigen Rohstoffen. Jeder Abschluss macht Europa auch politisch ein Stück stärker und unabhängiger."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 14:22 ET (19:22 GMT)