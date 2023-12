Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 26,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,7 Prozent auf 26,22 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,23 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,64 EUR. Bisher wurden heute 1.290.800 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 41,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,39 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag fester