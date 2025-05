Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,81 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 29,81 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 29,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 29,68 EUR. Mit einem Wert von 29,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 713.686 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 24,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,23 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

