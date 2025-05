Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,84 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Vonovia SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 29,84 EUR. Bei 29,92 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 29,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.089 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 12,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 19,47 Prozent sinken.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 33,24 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. EUR – ein Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 31.07.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

