Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,64 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,57 EUR. Bei 29,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.752 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,47 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,91 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,23 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2024 aus.

