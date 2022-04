Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag tiefer

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 42,92 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 42,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413.220 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,13 EUR fiel das Papier am 31.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,84 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,34 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,79 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 579,00 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 598,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 07.03.2023.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

