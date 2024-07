Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 27,16 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 27,16 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 407.145 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 10,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,16 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,32 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

