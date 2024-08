Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 27,64 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 27,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,49 EUR ein. Bei 28,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 892.821 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2023 auf bis zu 19,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 44,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,48 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

