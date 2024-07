Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,18 EUR.

Mit einem Wert von 29,18 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,31 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,30 EUR. Zuletzt wechselten 71.100 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 3,53 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 18,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,32 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,90 EUR je Aktie.

