Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag stärker

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 33,24 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 33,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 33,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.385 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 1,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,85 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

