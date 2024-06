Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 26,71 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 26,71 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,68 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 389.305 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 11,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,91 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,69 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

