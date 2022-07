Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 27,93 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.391.582 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 48,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2022 (26,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,16 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 54,05 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

