Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,25 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,25 EUR. Bei 33,31 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 511.519 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,66 EUR erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 1,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,87 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,92 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,54 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

