Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag fester

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 33,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:51 Uhr 1,9 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 33,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 935.252 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 70,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 31,92 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

