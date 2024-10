Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Vormittag vor

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,32 EUR. Mit einem Wert von 32,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.495 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 39,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,69 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,87 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

