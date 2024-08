Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,63 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 29,63 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.075 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 1,92 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2023 auf bis zu 19,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,55 EUR.

Am 01.08.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 06.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen