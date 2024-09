Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 33,47 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.354 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 0,57 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Abschläge von 41,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,92 EUR.

Am 01.08.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

