Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 28,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,37 EUR zu. Bei 28,40 EUR erreichte die Vonovia SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.522.698 Vonovia SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 15,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,46 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,40 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,43 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

