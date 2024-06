Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 26,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 26,46 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,32 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 581.173 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,91 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 02.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

