Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE stabilisiert sich am Nachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,95 EUR.

Mit einem Kurs von 28,95 EUR zeigte sich die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Bei 29,04 EUR erreichte die Vonovia SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,54 EUR nach. Bei 28,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 639.184 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 31.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

